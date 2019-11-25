Son Dakika Haberleri: Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı
Son Dakika Güncel Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı - Son Dakika

Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı

6 saat önce

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü çevresinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı alanının genişletildiği bildirildi.

Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı, System.String[]

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle " Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü çevresinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı alanının genişletildiği bildirildi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmalarla Salda Gölü'nü korumaya devam ettiklerini aktardı.

Salda Gölü Tabiat Parkı'nın 120 dekar olan alanının 2019'da 570 dekara çıkarıldığını kaydeden Vali Şıldak, "İlave edilen 450 dekar alan, kontrolsüz girişlerin ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğümüzce doğal dokuya uygun olarak ahşap direkli kafes telle çevrilerek koruma altına alındı." ifadelerini kullandı.

Şıldak, mesajını "Salda Gölü doğal ve güzel kalacak" etiketiyle paylaştı.

SALDA GÖLÜ, Yeşilova, Türkiye, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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