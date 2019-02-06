Salda Gölü ve Kayak Merkezinde Hedef, 12 Ay Turizm

MURAT ÇOBAN - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun berraklığıyla dikkati çeken Salda Gölü ve kayak merkezinde, yaz kış turizmin canlı tutulması hedefleniyor.

BİLAL ALTIOK - MURAT ÇOBAN - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun berraklığıyla dikkati çeken Salda Gölü ve kayak merkezinde, yaz kış turizmin canlı tutulması hedefleniyor.



Güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen Salda Gölü, 2018 yılında 500 bin civarında ziyaretçi ağırladı. Kış aylarında da Salda Gölü ve göl manzaralı Salda Kayak Merkezi'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.



Özellikle Antalya, İzmir, Manisa ve Denizli illerinden kış aylarında bölgeye gelen ziyaretçiler, Salda Gölü kenarında yürüyüş yapıp gölün eşsiz güzelliğini seyre dalıyor, huzuru ve sakinliği yaşıyor.



Karla kaplı ormanların arasından Salda Gölü manzaralı kayak merkezine de çıkan ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapma imkanı buluyor.



1989'dan bu yana doğal sit alanı statüsünde olan Salda Gölü'ne son yıllarda artan ziyaretçi sayısı dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilmesi öngörülen bu çevrenin, sürdürülebilir korumasını sağlamak ve ziyaretçi ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanıyor.



Yapılacak çalışmalarla düzenli, kalıcı, temizliği ve çevre değerlerini koruyucu, insanların ihtiyaçlarını karşılayan projelerle hedef, 12 ay turizm hareketliliği sağlamak.



Burdur Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burdur'un geniş bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.



Burdur'un Yeşilova ilçesinin, sahip olduğu Salda Gölü ve Salda Kayak Merkezi ile özel bir konumu olduğunu belirten Vali Şıldak, özellikle sömestir tatilinde kayakseverlerin ve gölü görmek için gelen ziyaretçilerin sayısının arttığını ifade etti.



Şıldak, Yeşilova'da yaz ve kış turizmini birlikte yürütmek istediklerini anlatarak bu kapsamda kalkınma ajansları tarafından yürütülen tanıtım faaliyetleri ve turizm odaklı yürütülen çalışmaların meyvesini verdiğini aktardı.



Burdur'daki antik kentlerin varlığı, son yıllarda hızla gelişen lavanta turizmi ve Salda Gölü'nün tanınırlığının yükselmesinin, kendilerini cesaretlendirdiğini ifade eden Şıldak, "Bu yöndeki çabalara ilk önemli karşılığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gösterdi. Özellikle Salda bölgesini yaz turizmini kış turizmiyle birleştiren bir konseptle işlemeyi düşünüyoruz. Çok güzel hazırlıklarımız ve projelerimiz var. Bütün bunları adım adım hayata geçirmek üzereyiz. Salda Kayak Merkezi'nin de tanınırlığı arttıkça kapasitesinin de yükseltileceği söz konusu olacak. "diye konuştu.



Teleferik yapılması planlanıyor



Göl kenarından başlayıp kayak merkezine kadar ilerleyen bir teleferik projenin peşinde olduklarını vurgulayan Şıldak, şöyle devam etti:



"Bununla ilgili fizibilite çalışmalarını yürütmekteyiz. 12 aya yaygın, bölge insanımızın yararlanabileceği onlar için istihdamı artıracak projeler peşindeyiz. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da açıkladığı üzere Salda Gölü çevresinde çok kapsamlı çalışmalar yürütülmekte. Bu çalışmaların 2019 yılı içinde büyük bir bölümünü tamamlamış olacağız. Bunların en önemlisi millet bahçesi olacak. Millet Bahçesi'yle Salda Gölü ve çevresinin çevre değerlerinin sürdürülebilirliği ve korunarak turizme kazandırılması Bakanlığımızın birinci önceliği. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı hızla ve büyük bir ciddiyetle sürdürüyoruz."



Şıldak, Salda Gölü ve çevresinin sadece yaz döneminde değil, bütün mevsimlerde insanların istifadesine sunulması gerektiğini aktararak temel amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar doğrultusunda belirlediği politikaları yerelde en iyi şekilde uygulamaya çalıştıklarına işaret etti. Şıldak, çevre değerlerini ve güzellikleri en iyi şekilde koruyup sürdürülebilirliğini sağlamak için çabaladıklarını anlattı.



"Özel Çevre Koruma Bölgesi" kalıcı olacak



Salda Gölü ve çevresinde uygulanacak 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' düzenlemesiyle gölün korunmasının kalıcı hale getirileceğini belirten Vali Şıldak, "Bunun yanında buraya gelen ziyaretçilerin de en iyi şekilde hizmet almalarını ve günü birlik ihtiyaçlarının göl kenarında sağlamalarını amaçlayan bir rota çiziyoruz. Sayın Bakanımızın da açıkladığı üzere göl kenarında gezinti, yeme içme, bisiklet ve yürüyüş yolları, kamp alanları gibi farklı etkinlik imkanlarını bir arada sunan çok kapsamlı projeler yürütülecek. Biz de Valilik olarak bütün desteklerimizi ve iş birliğini ortaya koyarak heyecanla bu süreçleri takip ediyoruz. Projeler düzenli, kalıcı, temizliği ve çevre değerlerini koruyucu, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan boyutlara sahip olacak. Ziyaretçiler ibadetlerini yapabilecek bir mescide de kavuşacak, otopark imkanını da olacak, yeme içme ve göle girme ihtiyacı da rahatlıkla karşılanabileceği unsurları içeren projeler yürütülecek." ifadelerini kullandı.



Konaklama işletmecisi Etem Şenel de Salda bölgesinin kışın da ziyaretçilere çeşitli aktivite imkanı sunduğunu belirterek, "Misafirlerimiz göl manzarasıyla konaklayıp kış aylarında hem trekking, hiking yapabilme imkanı hem de kayak merkezine çıkıp kayak ve snowboard yapabilme şansına sahip. Bölgeye kışında ilgi oldukça yüksek seviyede. Sömestir nedeniyle de oldukça yoğun iki hafta geçirdik." diye konuştu.



"Aşık olduk buraya"



Salda ziyaretçilerinden Sibel Ertürk, Bodrum'dan geldiğini, buranın cennetten bir köşe olduğunu söyledi. Ertürk, "Aşık olduk buraya. Türkiye'nin her yeri çok güzel, ancak burası ayrı bir güzel. Burada olmaktan dolayı kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Kışın da ayrı bir sessizlik ve huzur var. Bence kışın da buraya gelinmeli. Gölün rengi çok değişik kesinlikle 'Türkiye'nin Maldivleri dedikleri kadar var." dedi.



Ziyaretçi Arif Bulut da "Gölün beyaz kumsalı ve turkuaz görüntüsü kayak merkezine çıkarken yukarıdan da görüyor. Manzarası çok güzel." değerlendirmesini yaptı.

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