Salda Gölü yine cıvıl cıvıl - Son Dakika

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen, suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, normalleşme süreciyle birlikte cıvıl cıvıl günlerine döndü.
Geçen yıl yaz döneminde yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Salda Gölü, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlaması ve ziyaret yasağının kalkmasıyla eski günlerine döndü. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilen, pandemi döneminde ziyarete kapatılan ve normalleşme adımlarının atılmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Salda Gölü, her gün Türkiye'nin her yerinden yüzlerce kişiyi ağırlamaya başladı.
İzmir'den gelen Onur Gümüşler de "Salda her zamanki gibi güzel. Sakinliği, suyun berraklığı kaybolmamış. En son nasıl bıraktıysak öyle, Salda çok güzel" dedi.