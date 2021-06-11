Salda Gölü ziyaretçileri ile buluşmaya başladı - Son Dakika

Salda Gölü ziyaretçileri ile buluşmaya başladı

Salda Gölü'ne gelen ziyaretçilere yağmur sürprizi

Bir anda bastıran sağanak sebebiyle kamelyalara sığındılar

BURDUR - Kademeli normalleşme ile birlikte Salda Gölü ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Salda Gölü'ne ziyarete gelen nişanlı çift ve beraberindekiler, yağmurun yağması ile birlikte göl kıyısında bulunan kamelyaya sığındı.

Beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyu ile 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak ünlenen ve her yıl ziyaretçi akınına uğrayan Salda Gölü, kademeli normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Özellikle NASA'nın açıkladığı Mars'taki Jezero Krateri ile benzerliğinden sonra dünyanın gündemine oturan Salda Gölü, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

"Şeritler sevindirdi, korumuş ve gelecek nesillere aktarmış olacağız"

Antalya'dan Salda Gölü'ne ilk defa gelen Mehmet Kalenderoğlu, Salda Gölü'nün beyaz adalar kısmında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Salda Gölü'nü koruma projesi kapsamında çekilen şeritlerin Salda Gölü'nü koruyacağını ve böylelikle gelecek nesillere aktarılabileceğini ifade etti. Mehmet Kalenderoğlu, "Ben Salda Gölü'ne ilk defa geliyorum. Geçen seferki fotoğraflarına baktığım kadarıyla göl biraz kurumuş gibi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şerit çekmiş. Bunun için sevindim en azından gölümüz korunmuş olacak. İlerideki nesillere aktarmış olacağız. Çok güzel bir yer" dedi.

Salda Gölü'ne gelen ziyaretçiler yağmurun yağması ile kamelyaya sığındı

Salda Gölü'ne hem ziyaret etmek hem de fotoğraf çekimi yapmak için gelen Hayrettin Yalçınyiğit, nişanlısı Ayşegül İlal ve beraberindekiler ise bir anda başlayan yağmur nedeniyle çekime ara vererek Salda Gölü kıyısında bulunan kamelyaya sığındı. Yalçınyiğit, "Nişan yaptık. Salda Gölü'nü bir görelim fotoğraf çekilelim dedik. İnşallah uğur getirir. Burada nişanımızı ölümsüzleştirmek istiyoruz" diye konuşurken, nişanlısı Ayşegül İlal ise "Fotoğraf çekimi için geldik Salda Gölü'ne. Fotoğraflarda çok güzel çıkıyor Salda Gölü. Çevre düzenlemesi yapılmış. Çok beğendik" diye ifade etti.

"Hiç söylendiği gibi değil, gayet temiz"

Salda Gölü geçtiğimiz günlerde polenlerin kıyı kısmında birikmesi ile birlikte sarımtırak bir görüntü oluşturmuş, bu görüntüler sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Salda Gölü'ne ilk defa gelen Deniz İşgör ise Salda Gölü'nün temiz olduğunu, herhangi bir kirliliğe rastlamadığını dile getirdi. Deniz İşgör, "Salda Gölü'ne ilk defa geldik. Valla çok güzel temiz. Hiç öyle söylendiği gibi değil. Ama maalesef yağmur var. O yüzden keyfini çok çıkaramadık. Dolaştığımız yerlerde kirlilik görmedik. Zaten diğer tarafı da korumaya almışlar. Temiz gördük bir sorun yok. İnşallah bu şekilde korunmaya devam etsin" dedi.