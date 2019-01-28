Salda Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 50 Santimi Geçti

Salda Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimi geçtiBURDUR - Türkiye'nin göl manzaralı ilk ve tek kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Salda Kayak Merkezi, beklenen karın yağmasıyla 2019 yılı açılışını gerçekleştirdi.

Salda Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimi geçti



BURDUR - Türkiye'nin göl manzaralı ilk ve tek kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Salda Kayak Merkezi, beklenen karın yağmasıyla 2019 yılı açılışını gerçekleştirdi. 50 santime ulaşan kar kalınlığına ulaşan kayak merkezi hafta sonu tatilcileri ağırladı. Kayak merkezinin bu yılki işletmesi Yeşilova Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülüyor.

Son bir kaç yıldır yamaç paraşütü ve tracking sporcularının da ilgi odağı haline gelen bölge kışında kayak merkezi olarak cazibesini koruyor.

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