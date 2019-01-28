Salda Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 50 Santimi Geçti
1 saat önce
Salda Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimi geçtiBURDUR - Türkiye'nin göl manzaralı ilk ve tek kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Salda Kayak Merkezi, beklenen karın yağmasıyla 2019 yılı açılışını gerçekleştirdi.
Salda Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimi geçti
BURDUR - Türkiye'nin göl manzaralı ilk ve tek kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Salda Kayak Merkezi, beklenen karın yağmasıyla 2019 yılı açılışını gerçekleştirdi. 50 santime ulaşan kar kalınlığına ulaşan kayak merkezi hafta sonu tatilcileri ağırladı. Kayak merkezinin bu yılki işletmesi Yeşilova Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülüyor.
Son bir kaç yıldır yamaç paraşütü ve tracking sporcularının da ilgi odağı haline gelen bölge kışında kayak merkezi olarak cazibesini koruyor.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:44 Kaynak: İHA
Vatandaşlar Karacadağ Kayak Merkezine Akın Etti
Ailesine Özel Çay Yapan Girişimci, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu
22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı
Makam Aracıyla Ormanda Alkol Alan CHP'li Belediye Başkanına, Vatandaşlar Tepki Gösterdi