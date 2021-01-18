Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika

Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Kar yağışı Burdur' da etkili oldu

BURDUR - Tüm yurt genelinde etkili olan kar yağışı Burdur şehir merkezi ve ilçelerinde etkili oldu.

Burdur'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Öğleden önce başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, kayak merkezinde de kar yağışı etkili oldu. Yeşilova ilçesi Salda Turizm Merkezi sınırları içerisinde Eşeler Dağı Tınaztepe mevkiinde bulunan Salda Kayak Merkezine de yılın ilk karı yağdı. Salda Gölü' ne 17 kilometre uzaklıkta olan Kayak tesislerinde, en uzunu 1600 metre, en kısası 500 metre olan 5 pistlerle, 860 metrede zirveye ulaşan iki kişilik teleski bulunmakta.