SALDA KAYAK MERKEZİNDE SEZON DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş eşi Hatice Arslantaş ile birlikte, yeşil ormanlar arasında, eşsiz Salda Gölü manzarasında doğal güzellikler içerisinde kayak yapma firsatı sunan "Salda Kayak Merkezi'nin" sezon açılış törenine katıldılar. Açılışta konuşan Vali Arslantaş, "Kayak Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla sezonu açtıklarını belirterek, 1. sınıftan başlamak üzere her yaş grubundan öğrencimize ücretsiz kayak kursu verileceğini belirterek, bütün kayak severleri Salda Kayak Merkezine davet etti. Burdur'un Yeşilova ilçesinde yeşil, beyaz ve mavinin iç içe olduğu Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi'nde sezon açılış töreni düzenlendi. Hizmete açıldığı 2012 yılından itibaren her geçen yıl artan sayıda kayak severi ağırlamaya devam eden Salda Kayak Merkezi, bölgenin Kış Turizmindeki yeni adreslerinden biri, yükselen değeri olarak kayak severlere hizmet ediyor. Bugün gerçekleşen sezon açılışı töreni, protokol konuşmaları ile başladı. Törende Vali Arslantaş, Burdur Milletvekilleri Sayın Bayram Özçelik, Sayım Mehmet Göker, Sayın Yasin Uğur, Kaymakam Muhammed Emin Tutal, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel konuşma yaptılar. Törende konuşan

Vali Arslantaş yaptığı konuşmada; "Burdur hem yaz, hem de kış turizmde öne çıkan yerleri ile, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunan bir coğrafyada yer alıyor. Bugün itibarıyla kayakseverleri ağırlamaya başlıyoruz. Kayak merkezimizin siyah pisti yok. İlk defa kayağa başlayacakların, yeni kayak öğreneceklerin kayak yapmasına uygun 4 bin metre civarında pist uzunluğu var. Sloganımız Kayak Bilmeyen Kalmasın" çocukların bu sporu çekirdekten öğrenmesi gerekiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün antrenörleri sezon boyunca burada olacak. İlimizden ve ilçelerimizden belediyelerimizin göndereceği öğrencilerin tamamına ücretsiz kurs verecekler. Kentimizde ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar kayak bilmeyen hiçbir öğrenci kalmayacak. Sloganımız; kayak bilmeyen kalmasın. Merkeze gelen öğrencilere kayak malzemeleri de ücretsiz kullandıracağız. İleride belki bugün kayakla tanışan bir çocuğumuz dünya şampiyonu olacak bilemiyoruz ancak en azından bir kayaksever, sporsever olarak göreceğiz. Ayrıca burada Salda Gölüne nazır birde çadır ve karavan park alanı planlamamız olacak. Amacımız ilimizde Turizmi 12 aya yaymaktır. Kayak merkezinin yapılmasının nedenide yaz turizmine kış turizmini ekleyerek turizm faaliyetlerini 12 ay devam ettirme çabasıdır. ' diyerek kayak sezonun hayırlı olmasını diledi.