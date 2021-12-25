SALDA KAYAK MERKEZİNDE SEZON DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI - Son Dakika
Üye Girişi

SALDA KAYAK MERKEZİNDE SEZON DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI

25.12.2021 23:20

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş eşi Hatice Arslantaş ile birlikte, yeşil ormanlar arasında, eşsiz Salda Gölü manzarasında doğal güzellikler içerisinde kayak yapma firsatı sunan "Salda Kayak Merkezi'nin" sezon açılış törenine katıldılar.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş eşi Hatice Arslantaş ile birlikte, yeşil ormanlar arasında, eşsiz Salda Gölü manzarasında doğal güzellikler içerisinde kayak yapma firsatı sunan "Salda Kayak Merkezi'nin" sezon açılış törenine katıldılar. Açılışta konuşan Vali Arslantaş, "Kayak Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla sezonu açtıklarını belirterek, 1. sınıftan başlamak üzere her yaş grubundan öğrencimize ücretsiz kayak kursu verileceğini belirterek, bütün kayak severleri Salda Kayak Merkezine davet etti. Burdur'un Yeşilova ilçesinde yeşil, beyaz ve mavinin iç içe olduğu Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi'nde sezon açılış töreni düzenlendi. Hizmete açıldığı 2012 yılından itibaren her geçen yıl artan sayıda kayak severi ağırlamaya devam eden Salda Kayak Merkezi, bölgenin Kış Turizmindeki yeni adreslerinden biri, yükselen değeri olarak kayak severlere hizmet ediyor. Bugün gerçekleşen sezon açılışı töreni, protokol konuşmaları ile başladı. Törende Vali Arslantaş, Burdur Milletvekilleri Sayın Bayram Özçelik, Sayım Mehmet Göker, Sayın Yasin Uğur, Kaymakam Muhammed Emin Tutal, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel konuşma yaptılar. Törende konuşan

Vali Arslantaş yaptığı konuşmada; "Burdur hem yaz, hem de kış turizmde öne çıkan yerleri ile, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunan bir coğrafyada yer alıyor. Bugün itibarıyla kayakseverleri ağırlamaya başlıyoruz. Kayak merkezimizin siyah pisti yok. İlk defa kayağa başlayacakların, yeni kayak öğreneceklerin kayak yapmasına uygun 4 bin metre civarında pist uzunluğu var. Sloganımız Kayak Bilmeyen Kalmasın" çocukların bu sporu çekirdekten öğrenmesi gerekiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün antrenörleri sezon boyunca burada olacak. İlimizden ve ilçelerimizden belediyelerimizin göndereceği öğrencilerin tamamına ücretsiz kurs verecekler. Kentimizde ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar kayak bilmeyen hiçbir öğrenci kalmayacak. Sloganımız; kayak bilmeyen kalmasın. Merkeze gelen öğrencilere kayak malzemeleri de ücretsiz kullandıracağız. İleride belki bugün kayakla tanışan bir çocuğumuz dünya şampiyonu olacak bilemiyoruz ancak en azından bir kayaksever, sporsever olarak göreceğiz. Ayrıca burada Salda Gölüne nazır birde çadır ve karavan park alanı planlamamız olacak. Amacımız ilimizde Turizmi 12 aya yaymaktır. Kayak merkezinin yapılmasının nedenide yaz turizmine kış turizmini ekleyerek turizm faaliyetlerini 12 ay devam ettirme çabasıdır. ' diyerek kayak sezonun hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Ali Arslantaş, Kayak Merkezi, Burdur, Kayak, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum SALDA KAYAK MERKEZİNDE SEZON DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI - Son Dakika


Son Dakika
22:48 Serenay Sarıkaya'nın pantolonunu sıyırdığı poz olay yarattı
22:44 Serenay Sarıkaya'nın pantolonunu sıyırdığı poz olay yarattı! Takipçileri ikiye bölündü
22:42 Moğolistan'da devasa hortumun etkisi sosyal medyada gündem oldu
22:38 Moğolistan'daki devasa hortum, önüne kattıysa götürdü! Görüntüler defalarca tıklandı
21:49 Tekel saldırısında evladını kaybeden acılı baba konuştu: Halen aklım ermiyor
21:45 Her şey yaptığı paylaşım sonrası yaşanmıştı! Tekel saldırısında evladını kaybeden acılı baba, sessizliğini bozdu
21:47 Nusaybin'de husumetli aileler arasında silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
21:45 Nusaybin'de husumetli aileler birbirlerine kurşun yağdırdı: 2'si ağır 7 yaralı
21:41 Mine Tugay, kırmızı bikinili yaz paylaşımıyla takipçilerini mest etti: Sen hiç mi yaşlanmıyorsun?
21:37 Mine Tugay, kırmızı bikinili yaz paylaşımıyla takipçilerini mest etti: Sen hiç mi yaşlanmıyorsun?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 00:28:07. #1.13#
SON DAKİKA: SALDA KAYAK MERKEZİNDE SEZON DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement