Salda'nın doğallığını gelecek nesillere aktaracak çevre koruma ve düzenleme projesinde sona yaklaşıldı - Son Dakika

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nün doğallığının korunması için başlatılan koruma ve düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Görselliği ve kendine özgü yapısıyla ziyaretçi akınına uğrayan gölün korunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan çalışmalarda, gölün doğal yapısının korunması ve zarar görmemesi için her türlü tedbir alınıyor.

Biyoçeşitliliği, sosyoekonomik yapısı ve ziyaretçi taşıma kapasitesiyle ilgili bilimsel çalışmaların da yapıldığı gölün, tüm çevresini kapsayacak şekilde korunan alan miktarı 7 kat artırılarak 29 bin 550 hektara çıkarıldı, ziyaretçilerin kullanacağı alan ise 1700 metrekareyle sınırlandırıldı.

Beyaz adalar ve Halk Plajı bölgesinde, ziyaretçilerin asgari ihtiyaçlarının karşılanması için, kıyı kanununa uygun olarak gölden 600 metre geriye sosyal alanlar yapıldı.

Doğayla uyumlu, tamamen ahşap malzemeden kafeterya ve büfelerin bulunduğu sosyal alanlardan oluşan küçük üniteler, beton kullanılmadan, doğal güzelliğin korunması amacıyla yerden yüksekte sökülüp takılabilir şekilde yerleştirildi.

Doğal doku hassasiyeti altyapı içinde gözetildi

Göl çevresinde kazı yapılmadan uygulanan altyapı ve foseptik işlemleri, ahşap ve doğal görünümlü ünitelerle doğal dokuya zarar verilmeden çözümlendi. Ahşaptan yürüyüş yolları yapılarak, altyapı kablo ve boruları yürüyüş yolunun altına gizlendi.

Gölün çevresinde lavanta bahçeleri oluşturuldu

Gölün su kalitesi iyileştirildi, gölün etrafındaki bahçelerde Salda Köyü Muhtarlığı iş birliğinde lavanta bahçeleri oluşturuldu.

Beyaz adalar kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturuldu. Alanın kontrolü için 7 gün 24 saat kamera sistemi kuruldu. Ziyaretçilerin Salda Gölü'nü uzaktan gözlemleyebilecekleri seyir terasları projelendirildi.

Gölün etrafını tam tur atacak şekilde mevcut araç yolunun yanında doğal dokuya zarar vermeyecek 43 kilometrelik bisiklet yolu tasarlandı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile Salda'nın benzerliği yönündeki sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dünyanın dikkatini çeken gölde, mikrobiyal ekolojisinin araştırılması için bakanlık ve üniversitelerle ortaklaşa çalışma yürütülüyor.

Ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmaları kapsamında, gölün Beyaz adaları yıllık 572 bin 173, Halk Plajı ise 280 bin 628 kişiyle sınırlandırıldı.

"Ülkemize yakışır çevre koruma ve düzenleme projesini tamamlamak üzereyiz"

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, AA muhabirine, alanda yapılan tüm çalışmaların Çevre ve Tabiat Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.

Beyaz adalar bölümüne basılmaması için insanların girişini engelleyecek şekilde ahşap bariyerler yerleştirilip, suya girişleri yasakladıklarını aktaran Kahraman, "Suya giriş için insanlar, Halk ve Doğanbaba plajı gibi bölgelere yönlendiriliyor. Bu kapsamda şampuanın yasak olduğu duş ve giyinme kabinleri de yalnızca Halk Plajı kısmına yerleştirildi." dedi.

Yeni sezonda doğal yapının korunabilmesi adına gölün iki kilometre yakınına araç girişine izin verilmeyeceğine değinen Kahraman, otoparkın Salda köyünün girişine yapılacağını bildirdi.

Kahraman, ziyaretçilerin ahşap yoldan yürüyerek elektrikli araç ya da bisikletle sahile gidebileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çalışmalarda sona yaklaştık, ülkemize yakışır çevre koruma ve düzenleme projesini tamamlamak üzereyiz. Ülkemizde ve dünyada örnek gösterilecek koruma-kullanım dengesini gözeten bir çevre projesini hayata geçirdik. Salda'da tespit ettiğimiz, dünyada sadece Salda Gölü çevresinde bulunan iki tür sığırkuyruğu (verbascum) bitkisi de koruma altına alınarak alana uyarı ve bilgi tabelaları yerleştirildi."