Salda'nın sonbahar ziyaretçileri

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi çeken Salda Gölü, yaz sezonunda ilgi gördü. Göl, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırladı. Salda Gölü sonbahar mevsiminin gelmesiyle başka bir güzelliğe büründü. Yurt içi ve yurt dışından bazı ziyaretçiler, Salda Gölü kenarında selfie yaparken, bazı ziyaretçiler de suya girdi.