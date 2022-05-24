SALDA VE BURDUR GÖLLERİ ÇALIŞTAYI YAPILACAK - Son Dakika
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SALDA VE BURDUR GÖLLERİ ÇALIŞTAYI YAPILACAK

24.05.2022 10:27
SALDA VE BURDUR GÖLLERİ ÇALIŞTAYI YAPILACAK

Burdur'da 'Dünya'dan Mars'a bir pencere Salda ve Burdur Gölleri Çalıştayı düzenlenecek.

Burdur'da 'Dünya'dan Mars'a bir pencere Salda ve Burdur Gölleri Çalıştayı düzenlenecek. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde başlayıp, 2 gün sürecek çalıştayda 100'e yakın akademisyen yaptıkları çalışmaları ortaya koyacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 'Dünya'dan Mars'a bir pencere Salda ve Burdur Gölleri Çalıştayı düzenleyeceklerini söyledi. Genel Müdür Uçan, 5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde Mehmet Akif Ersoy Üniversitemiz, Burdur Valiliğimiz, sivil toplum kuruluşları ve odalarımızın da katıldığı Salda Gölü Çalıştayı düzenleyeceğiz dedi.

Dünyadan Mars'a bir pencere Salda ve Burdur Gölleri Çalıştayı'nda üniversitelerden 100'e yakın akademisyenin Salda Gölü ile ilgili yaptıkları çalışmaları ortaya koyacaklarını anlatan Uçan, şunları söyledi

Ayrıca Bakanlığımızın yaptığı çalışmaları da bu çalıştayda ortaya koyacak, yayınlayacağımız sonuç bildirgesi ise Salda Gölü'nün korunması noktasında bize bir hedef olarak ortaya çıkacaktır. Bakanlığımız bu ve bunun gibi çalışmalarla Salda Gölü'nü eskisi gibi korumaya devam edecektir. Amacımız gölümüzü bugünkü haliyle ve daha iyi bir noktaya getirebilmektir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, Burdur Valiliği, Burdur Belediyesi, Yeşilova Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisleri Odası, Sedimantoloji Çalışma Grubu, Jeolojik Mirası Koruma Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği ve diğer paydaşların katılımıyla Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsü'ndeki Lavanta Tepesi Hotel'de yapılacak çalıştay, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde başlayacak, 7 Haziran'a kadar devam edecek.

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Kaynak: DHA

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