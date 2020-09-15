Salda'ya normalleşme sürecinde 600 bin ziyaretçi - Son Dakika

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte 600 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran'da geçilen normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero krateriyle benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından ünü iyice artan Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı binlerce kişi özel otomobilleri ve tur otobüsleriyle Salda'ya geliyor. Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü, 1 Haziran'dan itibaren 600 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

'SALDA'NIN MAVİSİ ÇOK GÜZEL'ABD'den gelen ve Türkiye turu yaptığını söyleyen Shawn Davie, Salda Gölü'nün çok güzel olduğunu söyledi. Davie, "Türkiye turuna çıktım. Eğirdir Gölü 'nü de gördüm ama Salda'nın mavisi çok daha güzel" diye konuştu. Kazakistan 'dan geldiğini söyleyen Anastasiya Kuznetsova, "Salda Gölü muhteşem" dedi. Denizli 'den gelen Hayati Tahtakın, "İlk defa geldim. Çok güzel bir yer. Arkadaşların çektiği videolardan görmüştüm. Gidip göreyim dedim. Çok güzel bir yer. Türkiye'nin Maldivleri denildiği kadar var" şeklinde konuştu. İstanbul 'dan gelen Furkan Demirbay, "Beklediğimden güzel çıktı. Haberlerde izlemiştim. Bugün de çok kalabalık. Çok güzel, görülmesi gereken yerlerden birisi. Herkesin gelip görmesini isterim" dedi.

Rusya'dan gelen Yaraslova Lektorova da "Salda Gölü çok güzel, harika bir göl" diye konuştu.