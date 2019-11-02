Son Dakika Haberleri: Salda'ya sonbaharda da yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Salda'ya sonbaharda da yoğun ilgi

Salda'ya sonbaharda da yoğun ilgi

6 saat önce

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü sonbaharda da yoğun ilgi gördü.

Salda'ya sonbaharda da yoğun ilgi, System.String[]

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü sonbaharda da yoğun ilgi gördü.

Yaz sezonunda 500 bin civarında ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü sezonun bitmesine rağmen ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdü. Geçen ay Salda Gölü yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladı. Salda'nın eşsiz güzelliği ve manzarasını görmek isteyenler bölgeye akın etti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden gelen Serkan Ceylan, "Salda Gölü'nün adını uzun süredir duyuyorduk. Arkadaşlarımız geldi ama biz gelememiştik. Geçen hafta evlendik. Balayından dönüşte buranın güzelliğini görmek için geldik. Gerçekten doğa harikası. Türkiye'nin Maldivleri denildiği kadar var. Çok beğendik. İnşallah yaz döneminde de gelmek nasip olur" dedi.

Ceyda Ceylan da "Salda Gölü düşündüğümüzden daha güzel" diye konuştu.

Didim'den geldiğini söyleyen Aysel Erikli, "Salda Gölü'nün methini çok duymuştuk. Ama yazın gelme fırsatımız olmadı. Yazın gelseydik daha güzel olacaktı hem de lavanta bahçelerini görecektik. Ama bu mevsimde de ilgi fazla. İnşallah doğamız böyle kalır. Herkesin Salda Gölü'nü görmesini tavsiye ederim" dedi.

Ankara Çubuk'tan geldiğini söyleyen Ahmet Özçelik, "Daha önce adını çok duyduk ama gelememiştik. Bu mevsimde geldik ama fotoğraflarda görüldüğü gibi, anlatıldığı gibi çok güzel bir göl" diye konuştu.

Ankara'dan geldiğini söyleyen Hasan Aykır, "Gelen arkadaşlarımızdan ismini çok duymuştuk. Yazın iznimiz olmadığı için gelememiştik. Şimdi fırsat bulduk. Kışında çok farklı bir güzelliği var" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:07 Kaynak: DHA
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