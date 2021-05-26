Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

Görüntüler dün Büyükçekmece'de kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, isimleri henüz belli olmayan iki arkadaş Büyükçekmece Gölü'nün kıyısında alkol aldı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YUMRUKLU SALDIRI SONRASI TÜPE SARILDI

İkiliden biri yolun karşısına geçip, kaldırımda yürürken arkasından gelen arkadaşının yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi marketin önündeki piknik tüplerinden birini alarak, arkadaşının kafasına vurdu.

OLDUĞU YERE YIĞILIP KALDI

Neye uğradığını şaşıran saldırgan kendini yerde buldu. Bir süre sonra ayağa kalkmayı başaran kişi olay yerinden sendeleyerek, uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.