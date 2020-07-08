Saldırdığı iki doktoru darbeden şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Samsun'da kayıtlı olmadığı Aile Sağlığı Merkezi'nde muayene talebi geri çevrildiği gerekçesiyle iki doktoru darbeden Umut Y. (28), polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Umut Y., tutuklandı.