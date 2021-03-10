SALDIRGAN ÇEKMEKÖY'DEKİ HAYVANAT BAHÇESİNDE İŞLETMECİLİK YAPMIŞ, İŞİNE SON VERİLMİŞ - Son Dakika

SALDIRGAN ÇEKMEKÖY'DEKİ HAYVANAT BAHÇESİNDE İŞLETMECİLİK YAPMIŞ, İŞİNE SON VERİLMİŞ

10.03.2021 12:26

ÇEKMEKÖY'de hayvanat bahçesinde 2 kişinin öldüğü,1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Mustafa Ö'yü yakalama çalışmaları sürüyor.

ÇEKMEKÖY'de hayvanat bahçesinde 2 kişinin öldüğü,1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Mustafa Ö'yü yakalama çalışmaları sürüyor. Hayvanat bahçesinin saldırıda hayatını kaybeden metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun oğluna ait olduğu, saldırgan Mustafa Ö'nün de bir süre burada işletmecilik yaptığı, daha sonra ilişkisinin kesildiği belirlenirken, aralarında bu nedenle alacak verecek meselesi tartışması yaşandığı öğrenildi.

Çatalçeşme Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde dün 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde daha önce işletmecilik yapan Mustafa Ö'nün daha sonra buradan ilişkisi kesildi. Aralarında bu sebepten dolayı alacak verecek meselesi çıktığı iddia edilen Mustafa Ö., dün hayvanat bahçesine geldi. Görgü tanıklarının polise verdiği ifadesine göre, Mustafa Ö., Salih Memişoğlu'yla hayvanat bahçesinin ofisinde konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu'na daha sonra da hedef gözetmeksizin ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö'ye kurşun yağdırdı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Ö., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ofis girişinde bulunan Memişoğlu ve ofis içinde bulunan Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetti.

Olay yerinden geldiği otomobille kaçan Mustafa Ö'yü yakalamak için polisin başlatığı çalışma sürüyor.

SALDIRGAN ÇEKMEKÖY'DEKİ HAYVANAT BAHÇESİNDE İŞLETMECİLİK YAPMIŞ, İŞİNE SON VERİLMİŞ
SALDIRGAN ÇEKMEKÖY'DEKİ HAYVANAT BAHÇESİNDE İŞLETMECİLİK YAPMIŞ, İŞİNE SON VERİLMİŞ
SALDIRGAN ÇEKMEKÖY'DEKİ HAYVANAT BAHÇESİNDE İŞLETMECİLİK YAPMIŞ, İŞİNE SON VERİLMİŞ
SALDIRGAN ÇEKMEKÖY'DEKİ HAYVANAT BAHÇESİNDE İŞLETMECİLİK YAPMIŞ, İŞİNE SON VERİLMİŞ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SALDIRGAN ÇEKMEKÖY'DEKİ HAYVANAT BAHÇESİNDE İŞLETMECİLİK YAPMIŞ, İŞİNE SON VERİLMİŞ - Son Dakika


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