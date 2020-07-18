Saldırgan işte böyle görüntülendi - Son Dakika

Saldırgan işte böyle görüntülendi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nın hizmet binasına ateş eden şahıs, cep telefonu kamerası ile işte böyle görüntülendi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nın hizmet binasına ateş eden şahıs, cep telefonu kamerası ile işte böyle görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Gürkan K. isimli kişi aracını ile Jandarma Komutanlığı'nın önüne geldi. Otomobilinden inip jandarma binasına 12 el ateş eden Günkan K.'nın saldırısı, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
(Tuna İşleyen/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:35 Kaynak: İHA
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