Saldırgan kadın durakta bekleyen başka bir kadını öldürdü - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kadın, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı otobüs durağında bekleyen başka bir kadını bıçaklayarak öldürdü.



Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Ş.C. (36) isimli kadın, Reşat Bey Mahallesi 648 Sokak'taki otobüs durağında bekleyen Nergüzel A.'yı (60) bıçakla saldırarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Nergüzel A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zanlı Ş.C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA