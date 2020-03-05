Saldırgan koca, boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında bıçakla saldırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Saldırgan koca, boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında bıçakla saldırdı - Son Dakika

Saldırgan koca, boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında bıçakla saldırdı

6 saat önce

Üsküdar'da sokak ortasında bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi olduğu iddia edilen şahıs tarafından darp edilip bıçakla yüzünden yaralandı.

Saldırgan koca, boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında bıçakla saldırdı, System.String[]

Üsküdar'da sokak ortasında bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi olduğu iddia edilen şahıs tarafından darp edilip bıçakla yüzünden yaralandı. Bir genç araya girerek saldırının şiddetini önledi. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken yaralı kadının hastanede tedavisi sürüyor.


Olay, Üsküdar Metro durağı çıkışında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Melise K. isimli kadın, 16 yıldır evli olduğu ve boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Hakan K. ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma sonrası saldırgan şüpheli, kadını darp etmeye başladı. Şahıs yanındaki bıçağı birkaç kez Melise K.'ya savurdu. Bıçak darbelerinden birinin kadının yüzüne gelmesiyle kadın yüzünden yaralandı. Saldırgan şahıs daha sonra olaya müdahale eden bir vatandaş tarafından engellendi. Şahıs daha sonra olay yerinden kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar da şahsı durdurmaya çalıştı. Şahıs yaşanan kovalamaca sonrasında kısa sürede polis tarafından yakalandı. Yaralı kadın ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olaya tanık olan bir esnaf, "Burada bir kalabalık vardı. Arkadaşları gönderdik. Gelen arkadaşın söylediğine göre kadını yüzünden bıçaklamış. Polisler ve ambulans geldi. Kadını ambulansa alıp götürdüler" dedi.


Olayı anlatan başka bir görgü tanığı, "Kocasıyla ayrıymış, uzaklaştırması varmış. Bıçak çekti, bıçağı vurdu. Arka tarafta polisler yakaladı. Buradan çoğu kişi koştu. Kargaşa oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

Üsküdar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:28 Kaynak: İHA
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