Son dakika 3. sayfa: Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika

Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada

SİVAS Sivas'ta kendisine saldıran köpekten korunmak için yola çıkar çocuğa otomobil çarptı.

Şehirlerde bulunan başı boş ve sahipli köpeklerin neden olduğu yaralanmalara bir yenisi daha eklendi. Sivas'ta 12 Mart tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerine meydana gelin olayda sahipli olduğu öğrenilen bir köpek 12 yaşındaki U.K'ya saldırdı. U.K. köpekten korunmak için yola çıkınca hızla geçmekte olan bir aracın kendisine çarpması sonuç yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi süren çocuğun hayati tehlikeye atlattığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada çocuğun çarpmanın etkisi ile havaya fırladığı görüldü. Sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin tasmasız olması dikkat çekti.