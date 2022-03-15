Son dakika 3. sayfa: Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada

15.03.2022 10:48

Son dakika gelişmesine göre Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı.

Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada

SİVAS Sivas'ta kendisine saldıran köpekten korunmak için yola çıkar çocuğa otomobil çarptı.

Şehirlerde bulunan başı boş ve sahipli köpeklerin neden olduğu yaralanmalara bir yenisi daha eklendi. Sivas'ta 12 Mart tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerine meydana gelin olayda sahipli olduğu öğrenilen bir köpek 12 yaşındaki U.K'ya saldırdı. U.K. köpekten korunmak için yola çıkınca hızla geçmekte olan bir aracın kendisine çarpması sonuç yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi süren çocuğun hayati tehlikeye atlattığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada çocuğun çarpmanın etkisi ile havaya fırladığı görüldü. Sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin tasmasız olması dikkat çekti.

Son dakika 3. sayfa: Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada
Son dakika 3. sayfa: Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada
Son dakika 3. sayfa: Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada

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SİVAS-SOKAK KÖPEĞİNDEN KAÇAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA SİVAS-SOKAK KÖPEĞİNDEN KAÇAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA Servis aracına çarpmamak için yön değiştiren araç beton bloka çarptı...O anlar kamerada Servis aracına çarpmamak için yön değiştiren araç beton bloka çarptı...O anlar kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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