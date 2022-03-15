Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada

15.03.2022 17:26

Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı.

Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada

SİVAS Sivas'ta kendisine saldıran köpekten korunmak için yola çıkar çocuğa otomobil çarptı.

Şehirlerde bulunan başı boş ve sahipli köpeklerin neden olduğu yaralanmalara bir yenisi daha eklendi. Sivas'ta 12 Mart tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerine meydana gelin olayda sahipli olduğu öğrenilen bir köpek 12 yaşındaki U.K'ya saldırdı. U.K. köpekten korunmak için yola çıkınca hızla geçmekte olan bir aracın kendisine çarpması sonuç yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi süren çocuğun hayati tehlikeye atlattığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada çocuğun çarpmanın etkisi ile havaya fırladığı görüldü. Sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin tasmasız olması dikkat çekti.

Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada
Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada
Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Sivas'ta köpekten kaçmak isteyen çocuk, otomobilin altında kaldı Sivas'ta köpekten kaçmak isteyen çocuk, otomobilin altında kaldı Kaldırıma çarpıp takla attı: 2 yaralı Kaldırıma çarpıp takla attı: 2 yaralı

Otomobil, Sivas, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Saldırgan köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika


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