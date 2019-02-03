Son Dakika Haberleri: Saldırgan Maymun Güvenlik Görevlisini Ağır Yaraladı

Saldırgan Maymun Güvenlik Görevlisini Ağır Yaraladı

1 saat önce

KUALA Malezya'da maymunun saldırısına uğrayan bir okulun güvenlik görevlisi hastanelik oldu.

Saldırgan Maymun Güvenlik Görevlisini Ağır Yaraladı, System.String[]
KUALA Malezya'da maymunun saldırısına uğrayan bir okulun güvenlik görevlisi hastanelik oldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Terengganu eyaletindeki bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan 40 yaşındaki Norhisham Muhammed Nur, dün akşam görev yerinde beklerken kendisine yaklaşan makak maymununun saldırısına uğradı.

Maymunun kendisini önce ayağından tırmaladığını söyleyen Norhisham, hayvanın ayağını ısırarak saldırmaya başladığını anlattı.

Norhisham, saldırıdan kurtulmak için yaklaşık 5 dakika mücadele ettiğini ve yolda bulduğu demir parçasıyla maymunu korkutarak kaçırdığını belirtti.

Ayağından ve başından yara alan güvenlik görevlisi, olay yerine gelen eşi tarafından hastaneye götürüldü.

Maymunun daha önce de okulun bulunduğu köydeki birkaç kişiye saldırdığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:57 Kaynak: AA

Muhammed Nur, Malezya, Güncel
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