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Saldırganı ısırarak durdurdu, ayın polisi seçildi! - Son Dakika

Saldırganı ısırarak durdurdu, ayın polisi seçildi!

16.12.2021 14:40
Saldırganı ısırarak durdurdu, ayın polisi seçildi!

Samsun'da eski sevgilisi ile kocasını evlerinde bıçakla rehin alan saldırganı bileğini ısırarak bıçağı elinden alıp rehineleri kurtaran polis memuru ve ekip arkadaşları ayın polisi seçildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi bulunan bir apartmanın birinci katında bir kişinin elinde bıçak eski sevgilisi ile onun kocasını rehin aldığı ihbarı Samsun polisini alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Evin kapısının kilitli olması üzerine içeri giremeyen polis olay yerine müzakereci polis çağırdı. Müzakereci polis beklendiği sırada içeriden feryat seslerinin duyulması üzerine olay yerine koçbaşı ile kapıyı kırıp içeri girmesi için Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri istendi.

Bu sırada İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin yakınında çilingiri fark etti ve zaman kaybetmemek için çilingire kapıyı açtırdı. Çilingir yardımıyla kapıyı açan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Ekrem Demirel, bıçaklı saldırganın üzerine atlayarak elindeki bıçağı almak istedi.

BİLEĞİNİ ISIRARAK KURTARDI

Ancak A.Y. adlı şahıs bıçağı elinden bırakmayınca boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel, A.Y.'nin bileğini ısırarak bıçağı elinden almayı başardı. Boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel'in bıçakla pantolonu kesildi ancak yaralanma olmadı. Polis memuru Ekrem Demirel ile birlikte olaya müdahale eden ekip arkadaşları Veysel Mayda ile Serdar Yiğit, Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından ''Kasım Ayının Polisi'' seçildi.

Saldırganı ısırarak durdurdu, ayın polisi seçildi!

Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saldırganı ısırarak durdurdu, ayın polisi seçildi! - Son Dakika


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