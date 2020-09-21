Saldırganı ön kaputun üzerinde emniyete götürdü - Son Dakika

Saldırganı ön kaputun üzerinde emniyete götürdü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kadın sürücü, otomobiline saldırıp ön camını tekmeleyen genci kaputun üzerinde emniyete götürdü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kadın sürücü, otomobiline saldırıp ön camını tekmeleyen genci kaputun üzerinde emniyete götürdü. Gencin ön kaput üzerideki tehlikeli yolculuğu MOBESE kameraları tarafından anbean görüntülendi.

İlginç olay; Orhangazi İznik karayolunda yaşandı. İddiaya göre, 2 çocuk annesi olan Yasemin Erdem kendisine ait 16 AGY 414 plakalı otomobili ile Orhangazi'ye bağlı Üreğil köyünden Orhangazi şehir merkezine gelmek için yola çıktı. Güzergah üzerinde önüne aniden çıkan bir köpeğe çarpmamak için yavaşlayan Yasemin Erdem köpeğin geçmesinden sonra yoluna devam etti. Yasemin Erdem'in son anda çarpmaktan kurtulduğu köpeğe karşı yönden gelen ve Osman T.(20) idaresindeki bir başka otomobil çarptı. Olaydan Yasemin Erdem'i sorumlu tutan Osman T. içerisinde 3 erkek ve 1 kadının bulunduğu otomobili ile Yasemin Erdem'in peşine düştü. Erdem'in kullandığı otomobili uzun süre takip eden Osman T., Orhangazi-İznik yolu otoban köprüsü altındaki trafik ışıklarında önünü kesti.

Camları ve arabayı tekmeleyip yumruklayan Osman T. aracın kaputuna çıktı. Can havli ile aracı hareket ettiren Yasemin Erdem, 20 yaşındaki genç adamı kaputun üzerinde 2 kilometre ilerideki Emniyet Müdürlüğü önüne kadar götürdü. Polisin müdahale ettiği olay sonrasında hakarete de uğrayan Yasemin Erdem şahıslardan şikayetçi oldu. Polis, Osman T., Mustafa T ve Mahmut T.'yi emniyet müdürlüğü binası içine aldı. Burada ifadeleri alınan şahıslar serbest kalırken, Yasemin Erdem şikayetçi oldu.

KAPUT ÜZERİNDEKİ 2 KİLOMETRELİK YOLCULUK KAMERALARA YANSIDI

Osman T.'nin kaput üzerinde yaptığı 2 kilometrelik yolculuk ilçenin MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaput üzerinde arabanın camını tekmeleyen Osman T.'nin bir taraftanda düşmemek için gösterdiği çaba paniğe kapılan Yasemin Erdem'in bir an önce emniyete gitmek için aracını ters yönden sürmesi anbean kaydedildi.

YASEMİN ERDEM YAŞADIKLARINI ANLATTI

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Yasemin Erdem yaşadıklarını anlattı. Olay gecesi kendisi, küçük kızı, kendi kız kardeşi ve onun oğlu ile Üreğil Mahallesinden Orhangazi'ye doğru gelirken, önüne bir köpek çıktığını, köpeğe çarpmamak için yavaşladığını belirterek, "Bir süre aracımla ilerledikten sonra önüme aniden bir araç çıktı ve yolumu kesti. Araçtan 3 erkek şahıs indi. Aracımı tekmelemeye ve yumruklamaya başladılar. Büyük korku yaşadık. O esnada daha sonra isminin Osman olduğunu öğrendiğim şahıs arabamın kaputuna çıktı. Aynı anda aracımın önü de açılınca ben hareket ettim. Olay yerinden yaklaşık 2 kilometre ileride şehir merkezi girişinde trafik lambalarına kadar geldik. Yolda hareket ederken olabildiğince yavaş gittim ki kaputtaki genç düşsün istemedim. Trafik lambalarında kırmızı ışıktayken daha önce önümü kesen otomobil gelip kavşakta bana çarparak tekrar önümü kesti dedi. Yeşil ışığın yanması ile yeniden hareket ettiğini belirten Yasemin Erdem o şekilde şehir içinden kornaya basarak Emniyet Müdürlüğü önüne kadar gittim. Polisler de büyük şaşkınlık yaşadı. Şahsı alıp emniyet binasına soktular. Daha sonra kendilerinden şikayetçi oldum dedi. Yasemin Erdem yaşadığı olayın şokunu bir türlü üzerinden atamadığını da belirterek, çocuklarım hala o akşamki felaketi yaşıyorlar. Şu anda davamız devam ediyor. Hepsinden davacıyım" dedi.

Musa Öztürk/ (İHA)

Saldırganı ön kaputun üzerinde emniyete götürdü

Orhangazi, Otomobil, Kadın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:32 - Kaynak: İHA

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