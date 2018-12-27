Son Dakika Haberleri: Saldırganın Elinden Silahı Almak İstedi, Başından Vuruldu

Saldırganın Elinden Silahı Almak İstedi, Başından Vuruldu

34 dakika önce

– Rusya'nın Kazan şehrinde silahlı bir saldırgan, tefeci olduğu iddia edilen bir kişiyi ve onun arkadaşını silahla yaraladı.

Saldırganın Elinden Silahı Almak İstedi, Başından Vuruldu, System.String[]
Rusya'nın Kazan şehrinde silahlı bir saldırgan, tefeci olduğu iddia edilen bir kişiyi ve onun arkadaşını silahla yaraladı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tefeci olduğu ileri sürülen kişi arabasına bindikten sonra, saldırganın arabaya yaklaştığı görülüyor.

Görüntülerde elinde silah olan saldırganla tartışan tefecinin aracından çıktığı ve boğuşmaya başladığı görülüyor. Yaşanan arbede sırasında başından vurulan tefeci yere yığılırken; araçtan inen arkadaşı da saldırgana müdahale etmek isteyince karnından vurulup yere düşüyor. 

Yetkililerin yaptığı açılamaya göre, saldırıda yaralanan iki kişinin hemen hastaneye kaldırıldığı, durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırganın kimliğinin saptandığı, şu anda arandığı belirtildi.

Yaşanan o anlar ise bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - Rusya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:08 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, 3. Sayfa
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