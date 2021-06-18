SALDIRGANIN ETKİSİZ HALE GETİRİLME ANLARI - Son Dakika

İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (8)
SALDIRGANIN ETKİSİZ HALE GETİRİLME ANLARI ORTAYA ÇIKTI
İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak, öldüren O.G.'nin (27) parti binası girişinde polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde bina girişinde yerde etkisiz hale getirilen O.G.'ye polis ekipleri tarafından müdahale edildiği görüldü.
Kaynak: DHA
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