Son Dakika Haberleri: Saldırganın Yakınları, Hollanda'daki Silahlı Saldırıda Şüpheli Gökmen Tanış'ın "Ailevi...

Saldırganın Yakınları, Hollanda'daki Silahlı Saldırıda Şüpheli Gökmen Tanış'ın "Ailevi...

48 dakika önce

Saldırganın yakınları, Hollanda'daki silahlı saldırıda şüpheli Gökmen Tanış'ın "ailevi meselelerden" dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını söyledi.

Saldırganın Yakınları, Hollanda'daki Silahlı Saldırıda Şüpheli Gökmen Tanış'ın
Saldırganın yakınları, Hollanda'daki silahlı saldırıda şüpheli Gökmen Tanış'ın "ailevi meselelerden" dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:52 Kaynak: AA

Hollanda, Güncel
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