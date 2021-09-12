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Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler - Son Dakika

Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler

12.09.2021 09:37
Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çiftliği basan kişi ya da kişiler kurşun yağdırdı. Çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanı öldüren saldırganlar, 3 hayvanı da yaralayarak kayıplara karıştılar.

Altınoluk Bent Yolu üzerinde bir çiftlikte sütçülükle geçimini sağlayan Muharrem Güler'in çiftliğine gelen kişi ya da kişiler ortalığı kan gölüne çevirdiler.

11 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜLER

Çiftlik sahibi 45 yaşındaki Muharrem Güler'i 11 el pompalı tüfekle ateş ederek öldüren saldırganlar, çiftlikte bulunan süt ineklerine de ateş açarak bir ineği öldürdüler, 3'nü ise yaraladılar.

Hayatını kaybeden Güler, Çanakkale'nin Kumburun köyünde toprağa verildi. Jandarma'nın olay ile ilgili olarak araştırmasının çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler

Çiftlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler - Son Dakika


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