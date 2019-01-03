Son Dakika Haberleri: Saldırganların Asıl Hedefi Nakliye Firması Müdürü Değilmiş (Tekrar)

Saldırganların Asıl Hedefi Nakliye Firması Müdürü Değilmiş (Tekrar)

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde nakliye firması müdürü Umut Duman'ın (38) yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili sır perdesi aralandı.

Saldırganların Asıl Hedefi Nakliye Firması Müdürü Değilmiş (Tekrar), System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde nakliye firması müdürü Umut Duman'ın (38) yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili sır perdesi aralandı. Saldırganların, aynı caddede iş yeri bulunan husumetli oldukları Ö.K.'ye ateş açtıkları, kurşunların bu sırada yanındaki Duman'a isabet ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi Özler Caddesi'nde meydana geldi. Bir nakliye firmasında müdür olan evli ve 1 çocuk babası Umut Duman, çalıştığı iş yerinin bulunduğu caddede, yanına yaklaşan otomobilden tabancayla açılan ateşte yaralandı. Saldırganlar kaçarken, Umut Duman, çağırılan ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Duman, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak saldırganların kimliğini belirledi.

Şüphelilerin, Ö.K.'ye ateş açtıkları, kurşunların bu sırada yanında bulunan Umut Duman'a isabet ettiği tespit edildi. Ö.K. ile saldırganlar arasında bir süredir husumet olduğu saptandı.

Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

EŞİ HAMİLE

Eşinin hamile olduğu belirtilen Umut Duman'ın cenazesinin, bugün memleketi Sakarya'nın Geyve ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:33 Kaynak: DHA

Gölcük, Kocaeli, 3. Sayfa
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