Saldırı girişimi sonrası açıklama yapan Bakan Yerlikaya'dan "suç örgütleri" vurgusu - Son Dakika

Saldırı girişimi sonrası açıklama yapan Bakan Yerlikaya'dan "suç örgütleri" vurgusu

Son Güncelleme: 01.10.2023 14:09

Ankara'daki bombalı saldırı girişimi sonrası kameraların önüne çıkan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göreve geldiğimizden itibaren, tüm terör örgütü, organize suç şebekeleriyle mücadelemiz devam ediyor. Son terörist etkisiz haline getirilinceye kadar durmak yok, kararlılıkla mücadele edilecek" dedi. Bakan Yerlikaya'nın "Organize suç örgütleri" vurgusu basın toplantısına damga vurdu.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimi düzenleyen 2 teröristten 1'i kendini patlatırken, diğeri çatışma sırasında vurularak öldürüldü. Olayda 2 polisimiz de hafif şekilde yaralandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırı sonrası kameraların önüne geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göreve geldiğimizden itibaren, tüm terör örgütü, organize suç şebekeleriyle mücadelemiz devam ediyor. Son terörist etkisiz haline getirilinceye kadar durmak yok, kararlılıkla mücadele edilecek" dedi. Yerlikaya'nın "Suç örgütleri" vurgusu dikkatlerden kaçmadı.

BAKAN YERLİKAYA KAMERALARIN ÖNÜNE GEÇTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını açıkladı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA SÜRECEK"

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle; "Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde alçak hain terör saldırısı girişimi bulunulmuştur. Onlar araçtan iner inmez, onlara karşılık verilmiş, biri kendini patlatmış, diğeri vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Kahraman polisimi kutluyorum, Erkan'ım ve Alim Reis'in, buradaki diğer arkadaşlarımı kutluyorum. Erkan'ım Alim reisim gerekli tedavileri devam ediyor. Birazdan yanlarına giderek ziyaret edeceğim. Terör örgütlerinin hepsiyle azimle, kararlılıkla devam ediyor. Artık Türkiye Yüzyılı'ndan terörün en ufak olmadığı bir yüzyıl için gayret gösteriyoruz.

"LÜTFEN BU GÖRÜNTÜLERİ SİLİN"

Bütün dairelerimiz, bu olayın başlangıç yerinden olay anına kadar tüm çalışmaları yapıyorlar. Detayları öğrendiğimizde sizlere gerekli açıklamaları yapacağız. Devletimizin, milletimizin azimli kararlılığıyla hem terör örgütlerinin, hem zehir tacirlerinin üstesinden bizim kararlılığımız gelecektir. Sizlere de başından itibaren sabırla yayın yaptığınız için teşekkür ediyorum. Sosyal medya hesaplarından acımızın olduğu bu noktada bu görüntüleri paylaşanlarla ilgili gerekli çalışmayı başlattığımızı duyuruyoruz. Lütfen bu görüntüleri silsinler, birliğimizin kardeşliğimizin yanında olduğunu görsünler."

İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saldırı girişimi sonrası açıklama yapan Bakan Yerlikaya'dan 'suç örgütleri' vurgusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saldırı girişimi sonrası açıklama yapan Bakan Yerlikaya'dan "suç örgütleri" vurgusu - Son Dakika
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