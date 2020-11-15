Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili 1 tutuklama - Son Dakika

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili 1 tutuklama

15.11.2020 12:53
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili 1 tutuklama, System.String[]

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cuma akşamı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. 4 kişi ise 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. - ANKARA

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili 1 tutuklama
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili 1 tutuklama
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili 1 tutuklama
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili 1 tutuklama

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım, Saldırı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili 1 tutuklama - Son Dakika


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