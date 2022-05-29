Saldırı hazırlığı yapan teröristlere büyük darbe - Son Dakika
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Saldırı hazırlığı yapan teröristlere büyük darbe

29.05.2022 20:34
Saldırı hazırlığı yapan teröristlere büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Saldırı, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saldırı hazırlığı yapan teröristlere büyük darbe - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saldırı hazırlığı yapan teröristlere büyük darbe - Son Dakika
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