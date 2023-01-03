SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUĞU BELİRTİLEN DEAŞLI YAKALANDI

TURİSTLERİN yoğun olduğu bölgelerde saldırı olacağı yönünde sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak DEAŞ propagandası yapan M.A. isimli DEAŞ'lı terörist yakalandı. M.A.'nın evinde örgüte ait çok sayıda flama ve bayrak ile kesici alet ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü tarafından Türkiye'ye yönelik saldırılar olacağı yönünde videolar çekerek paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Ekipler, sosyal medyadan paylaşım yapan, örgüt lehine videolar çeken şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı. Polis yaptığı araştırmalarda videoları çeken kişinin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu M.A. olduğunu belirledi.

M.A.'nın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi 29 Aralık'ta yakalayarak gözaltına aldı. M.A.'nın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgisayar ve telefonda, Türkiye'ye yönelik tehdit ve eylem içerikli videoların şüphelinin kendisi tarafından çekildiği belirlendi. M.A.'nın cep telefonunda DEAŞ terör örgütüne yeni katılım yapacak kişilere ait videolar bulundu. M.A.'nın ülkedeki özellikle turizm tesisleri başta olmak üzere kalabalık bölgelere yönelik eylem arayışında olduğu tespit edildi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda DEAŞ terör örgütünün sözde flama, bayrakları ve bunların yapımında kullanılan şablon, boya ve kalıplar, eyleminde gerçekleştireceği bıçak, keser gibi materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.