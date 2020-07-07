Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı.

MSB: "Terör örgütü PKK/ YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızca etkisiz hale getirildi."

(İHA)

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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