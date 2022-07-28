Milli Savunma Bakanlığı 'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü - Son Dakika

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