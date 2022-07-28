Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü - Son Dakika
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Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

28.07.2022 12:46
Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadesi kullanıldı.

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MSB: 'Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li terörist etkisiz' MSB: 'Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li terörist etkisiz' Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü - Son Dakika
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