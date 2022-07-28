Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü - Son Dakika