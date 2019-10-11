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Son Dakika 3. Sayfa Saldırı sonrası gazeteciler tahliye edildi

Saldırı sonrası gazeteciler tahliye edildi

1 saat önce

Saldırı sonrası gazeteciler tahliye edildiMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere, Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası gazeteciler tahliye edildi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere, Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası basın mensupları binadan tahliye edildi.

Barış Pınarı Harekatının 3'üncü gününde, Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif yaralandı.

İki kez düzenlenen saldırı sonrası olay yerine gelen güvenlik güçleri, basın mensuplarını bulundukları binadan tahliye etti. Basın mensupları, güvenli bir bölgeye yerleştirildi.

Saldırı sonrası gazeteciler tahliye edildi

Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:49 Kaynak: İHA
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