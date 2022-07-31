Harkiv kentinin doğusundaki bir okul bombardıman sonrası ağır hasar aldı - Son Dakika
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Harkiv kentinin doğusundaki bir okul bombardıman sonrası ağır hasar aldı

31.07.2022 03:21
Harkiv kentinin doğusundaki bir okul bombardıman sonrası ağır hasar aldı

Saldırı sonrası hasar gören binalar Askerlerin araçla farklı lokasyonlara geçmesi Saldırı yapılan alanları inceleyen askerler Askerlerin kıyafetleri ve ekipmanları Karargah Sağlık çalışanının askerle ilgilenmesi Çeşitli ilaçlar Askerlerin araçla farklı lokasyonlara geçmesi Askerlerin...

Saldırı sonrası hasar gören binalar

Askerlerin araçla farklı lokasyonlara geçmesi

Saldırı yapılan alanları inceleyen askerler

Askerlerin kıyafetleri ve ekipmanları

Karargah

Sağlık çalışanının askerle ilgilenmesi

Çeşitli ilaçlar

Askerlerin araçla farklı lokasyonlara geçmesi

Askerlerin birbirleriyle konuşmaları

Kurşunlanmış bir araç

Askerin uydu haritasını incelemesi

Askerlerin ormanda yürüyüşü

Askerlerin hendek kazması

Askerlerin araçla giderken yolda hasar gören bina ve araçları incelemesi UKRAYNA - Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken Harkiv kentinin doğusundaki bir okul bombardıman sonrası ağır hasar aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tragger, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harkiv kentinin doğusundaki bir okul bombardıman sonrası ağır hasar aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Harkiv kentinin doğusundaki bir okul bombardıman sonrası ağır hasar aldı - Son Dakika
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