Askerlerin araçla giderken yolda hasar gören bina ve araçları incelemesi UKRAYNA - Rusya 'nın, Ukrayna 'ya karşı açtığı savaş devam ederken Harkiv kentinin doğusundaki bir okul bombardıman sonrası ağır hasar aldı.

Kaynak: AA

Tragger, Harkiv, Güncel, Son Dakika

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