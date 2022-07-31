Saldırı sonrası hasar gören binalar
Askerlerin araçla farklı lokasyonlara geçmesi
Saldırı yapılan alanları inceleyen askerler
Askerlerin kıyafetleri ve ekipmanları
Karargah
Sağlık çalışanının askerle ilgilenmesi
Çeşitli ilaçlar
Askerlerin araçla farklı lokasyonlara geçmesi
Askerlerin birbirleriyle konuşmaları
Kurşunlanmış bir araç
Askerin uydu haritasını incelemesi
Askerlerin ormanda yürüyüşü
Askerlerin hendek kazması
Askerlerin araçla giderken yolda hasar gören bina ve araçları incelemesi UKRAYNA - Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken Harkiv kentinin doğusundaki bir okul bombardıman sonrası ağır hasar aldı.
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