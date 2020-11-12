Saldırı talimatını veren teröristin üzerinden belgeler çıktı, Gaziantep'te 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Saldırı talimatını veren teröristin üzerinden belgeler çıktı, Gaziantep'te 2 kişi tutuklandı

12.11.2020 15:07
Saldırı talimatını veren teröristin üzerinden belgeler çıktı, Gaziantep'te 2 kişi tutuklandı, System.String[]

DİYARBAKIR'da yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler sorumlusu olan 'Erhan Garzan Porsipi' kod adlı terörist İshak Özçaktu'nun üzerinde ulaşılan dijital belgeler, birçok olayın aydınlatılmasını sağladı.

DİYARBAKIR'da yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler sorumlusu olan 'Erhan Garzan Porsipi' kod adlı terörist İshak Özçaktu'nun üzerinde ulaşılan dijital belgeler, birçok olayın aydınlatılmasını sağladı. Teröristin üzerinde çıkan belgelerde Gaziantep'teki 25 Aralık Polis Merkezi'ne yönelik uzun namlulu ve lav silahlı saldırının talimatını verdiği belirlendi. Ulaşılan belgelerin ardından güvenlik güçleri, polis merkezine yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği belirlenen 2 kişiyi yakaladı.

Ocaklar Mahallesinde bulunan 25 Aralık Polis Merkezi'ne 26 Ağustos 2015 tarihinde uzun namlulu silah ve lav silahlarıyla saldırı düzenlendi. PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırının ardından güvenlik güçlerince başlatılan soruşturmada, saldırganların izine ulaşılamadı.

TERÖRİSTİN ÜZERİNDEN SALDIRI BİLGİLERİ ÇIKTI Diyarbakır'da güvenlik güçlerince 3 Ekim günü yapılan operasyonda, kırmızı kategoride aranan 'Erhan Garzan Porsipi' kod adlı terörist İshak Özçaktu, etkisiz hale getirildi. Teröristin üzerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, birçok saldırının planlayıcısı olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, teröristin Ankara Merasim Sokak, Beşiktaş Vodafone Arena Stadı, Kayseri'de askeri servis aracına ve Gaziantep'teki 25 Aralık Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen saldırıları planlayan, organize eden ve talimat veren isim olduğu belirlendi. OPERASYON BAŞLATILDI, 2 KİŞİ YAKALANDIYapılan incelemede, Gaziantep'teki polis merkezine yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlere terör örgütü yandaşı S.D. ve R.Ö.'nün yardımcı olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Sorgulamalarında; polis merkezine yönelik uzun namlulu ve lav silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristleri buraya ulaştırdıkları, öncesinde de gerekli mühimmatları taşıdıkları belirlenen S.D. ve R.Ö.'nün aynı zamanda Adana'ya patlayıcı taşıdıkları da ortaya çıktı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca; PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyon neticesinde, 26.08.2015 tarihinde 25 Aralık Polis Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan S.D. ve R.Ö. isimli şüpheliler sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" denildi.


Gaziantep, Saldırı, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Saldırı talimatını veren teröristin üzerinden belgeler çıktı, Gaziantep'te 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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