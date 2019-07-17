'Saldırı Türkiye Cumhuriyetine yapılmıştır'
3 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erbil'deki saldırıya ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir saldırıdır ve biz bunu asla ve asla hoş görmeyiz ve bunun mutlaka nedenlerini öğrenmek isteriz." dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erbil
'deki saldırıya ilişkin "Türkiye
Cumhuriyeti'ne yapılmış bir saldırıdır ve biz bunu asla ve asla hoş görmeyiz ve bunun mutlaka nedenlerini öğrenmek isteriz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:07
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