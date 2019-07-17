Son Dakika Haberleri: 'Saldırı Türkiye Cumhuriyetine yapılmıştır'
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'Saldırı Türkiye Cumhuriyetine yapılmıştır'

3 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erbil'deki saldırıya ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir saldırıdır ve biz bunu asla ve asla hoş görmeyiz ve bunun mutlaka nedenlerini öğrenmek isteriz." dedi.

'Saldırı Türkiye Cumhuriyetine yapılmıştır', System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erbil'deki saldırıya ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir saldırıdır ve biz bunu asla ve asla hoş görmeyiz ve bunun mutlaka nedenlerini öğrenmek isteriz." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Erbil, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:07 
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