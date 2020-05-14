- Saldırıda annelerini kaybeden bebeklerin yardımına Afgan kadınlar koştu

"Öksüz kalan çocukların birine annelik yapmaya geldim"

KABİL - Afganistan'ın Kabil kentinde 12 Mayıs'ta bir doğum hastanesine yönelik düzenlenen saldırıda annelerini kaybeden 20 bebeğe Afgan kadınlar yardım eli uzattı.

Geçtiğimiz 12 Mayıs'ta Afganistan'ın Kabil kenti Dasht-e Barchi bölgesinde bulunan bir doğum hastanesine yönelik gerçekleştirilen saldırı sonucu annelerini kaybeden ve yeni doğan bebeklerin bir kısmı, Kabil kentindeki Atatürk Çocuk Hastanesine nakledildi. Hastane başhekimi Doktor Hasan Kamil, "Saldırı Dasht-e Barchi bölgesindeki bir hastanede olmuştu. 20 yeni doğan bebek ambulansla Atatürk Çocuk Hastanesine nakledildi. Birisinin ayağı olayda zarar gördüğü için Kabil'deki İnra Gandi Hastanesine gönderdik" dedi.

"Öksüz kalan çocukların birine annelik yapmaya geldim"

Yeni doğan bebeklerin yardımına ise yakınları ve çok sayıda Afgan anne koştu. Kadınlar, bebeklere süt vermek için Atatürk Çocuk Hastanesine geldi. Yardıma gelenlerden Kamila Seher adlı kadın, "Olayı duyunca kendimi tutamadım. Hemen öksüz kalan bebeklere faydam dokunsun diye buraya koştum" dedi. Seher, "Maalesef birçok anne bu olayda hayatını kaybetti ve onların yeni doğmuş çocukları öksüz kaldı. Ben bir anneyim ve bu haberi duyunca çok üzüldüm ve öfkelendim. Bu olay sadece beni değil, belki tüm anneleri üzdü. Bu olaya dayanamadım ve bugün buraya öksüz kalan çocukların birine annelik yapmaya geldim" diye konuştu.