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SALDIRIDA ÇENESİ KIRILDI, TABURCU OLUR OLMAZ YENİDEN SOKAK HAYVANLARINA KOŞTU - Son Dakika

SALDIRIDA ÇENESİ KIRILDI, TABURCU OLUR OLMAZ YENİDEN SOKAK HAYVANLARINA KOŞTU

28.07.2021 13:15

ESKİŞEHİR'de sokak hayvanlarını beslerken saldırıya uğrayıp çenesi kırılan Aysun Korkar (41), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olup yeniden sokak hayvanlarını beslemeye başladı.

ESKİŞEHİR'de sokak hayvanlarını beslerken saldırıya uğrayıp çenesi kırılan Aysun Korkar (41), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olup yeniden sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Hala sıvı gıdalarla beslenmek zorunda kaldığını ifade eden Korkar, 'Katı yiyecek çiğneme hareketim yok. Ama ben yavrularımı bırakmıyorum, bırakmaya da hiç niyetim yok' dedi.

Eskişehir'de oturan evli ve 3 çocuk annesi Aysun Korkar, oğlu Arda ve arkadaşı Beyza Yerlikaya ile geçen yıl haziran ayında sokak hayvanlarını beslemek için gittiği Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'nde iddiaya göre, orada hayvanları beslemesini istemeyen Sabih B'nin saldırısına uğradı. Aysun Korkar, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, çenesinde 2 kırık tespit edildi. Geçirdiği ameliyatın ardından çenesine platin takılan Korkar, tedavisinin ardından taburcu edilirken, Sabih B., ise suçlamayı kabul etmezken, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Korkar'ın şikayetiyle başlayan adli soruşturmada ise savcılık dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi.

Hastaneden taburcu olan Aysun Korkar, kırsal Sarısungur, Gülpınar ve Akpınar mahallesinde yeniden sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Çenesindeki kırıklar nedeniyle uzun süreli bir tedavi süreci yaşayacağını ifade eden Korkar, 'Çok şükür halime, ayağa kalktım, sağlamım. Uzun sürecek bir tedavim başladı. Yaklaşık 1-2 yıl kadar uzun sürecek bir tedavi. Çenemdeki platinlerim duracak. Onlar ömür boyu benimle kalacaklar. Alt çenemin sağ tarafını hissetmiyorum. Doktorlar yaklaşık 8-9 ay hissetmeyeceğimi söylediler ama bana kalırsa daha da uzun bir süre hissetmeyeceğim. Hala sıvı gıdalarla besleniyorum. Katı yiyecek çiğneme hareketim yok. Ama ben yavrularımı bırakmıyorum, bırakmaya da hiç niyetim yok. Az önce Akpınar'a gittim, 5 tane yavru eksikti. Kimbilir nereye gittiler Ben elimden geldiğince onları en sağlıklı şekilde beslemeye çalışıyorum. Kuru mamalarını ayrı, yaş mamalarını ayrı alıyorum. Etrafa atıp da günlerce kalıp kokacak kadar kemik atma lüksüm yok benim. Sarısungur, Gülpınar, Akpınar'da yaklaşık 300 tane köpeğe bakıyorum' dedi.

'O KİŞİ DIŞARIDA RAHAT GEZMESİN'

Dava sürecinin devam ettiğini ve kendisine saldıran kişiden şikayetçi olduğunu kaydeden Korkar şunları söyledi

'Maddi, manevi tazminat davalarımı açtım. Ben bu acıları çekiyorsam o kişi de dışarıda rahat gezmesin. Çünkü bu bir kavga anında olan bir şey değil. Karşılıklı yumruklaşmada gerçekleşen bir olay değil. Benim arkamı dönmemle, büyük ihtimalle elinde taş olduğunu zannettiğim bir darbeyle çenem iki yerden kırıldı. İki tane dişim fırlamış gitmiş. Bunlar benim uydurmalarım değil. Bunlar Tıp Fakültesi'nin verdiği raporlarda sabit bir şekilde yazılı zaten. Ben zamanla sağlığıma kavuşacağım ama tek istediğim hayvanları püskürtmesinler. Kimse evinin önündeki, bahçesindeki hayvanları kovalamasın'

Kırsal mahallelerde hayvanları besleyen Aysun Korkar'a saldırı sırasında da yanında olan arkadaşı Beyza Yerlikaya'da eşlik etti.

SALDIRIDA ÇENESİ KIRILDI, TABURCU OLUR OLMAZ YENİDEN SOKAK HAYVANLARINA KOŞTU
SALDIRIDA ÇENESİ KIRILDI, TABURCU OLUR OLMAZ YENİDEN SOKAK HAYVANLARINA KOŞTU
SALDIRIDA ÇENESİ KIRILDI, TABURCU OLUR OLMAZ YENİDEN SOKAK HAYVANLARINA KOŞTU
SALDIRIDA ÇENESİ KIRILDI, TABURCU OLUR OLMAZ YENİDEN SOKAK HAYVANLARINA KOŞTU
SALDIRIDA ÇENESİ KIRILDI, TABURCU OLUR OLMAZ YENİDEN SOKAK HAYVANLARINA KOŞTU
SALDIRIDA ÇENESİ KIRILDI, TABURCU OLUR OLMAZ YENİDEN SOKAK HAYVANLARINA KOŞTU
SALDIRIDA ÇENESİ KIRILDI, TABURCU OLUR OLMAZ YENİDEN SOKAK HAYVANLARINA KOŞTU
SALDIRIDA ÇENESİ KIRILDI, TABURCU OLUR OLMAZ YENİDEN SOKAK HAYVANLARINA KOŞTU
SALDIRIDA ÇENESİ KIRILDI, TABURCU OLUR OLMAZ YENİDEN SOKAK HAYVANLARINA KOŞTU

Tıp Fakültesi, Odunpazarı, Eskişehir, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SALDIRIDA ÇENESİ KIRILDI, TABURCU OLUR OLMAZ YENİDEN SOKAK HAYVANLARINA KOŞTU - Son Dakika


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