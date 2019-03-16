Son Dakika Haberleri: Saldırıda Kullandıkları Tüfeğe Yağ Filtresinden Susturucu Yapmışlar

Saldırıda Kullandıkları Tüfeğe Yağ Filtresinden Susturucu Yapmışlar

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, kadın öğretmene silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan 2 şüphelinin kullandığı av tüfeğine, kamyonlara takılan yağ filtresinden susturucu düzenek yaptıkları tespit edildi.

Saldırıda Kullandıkları Tüfeğe Yağ Filtresinden Susturucu Yapmışlar, System.String[]
RECEP BİLEK - Samsun'un İlkadım ilçesinde, kadın öğretmene silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan 2 şüphelinin kullandığı av tüfeğine, kamyonlara takılan yağ filtresinden susturucu düzenek yaptıkları tespit edildi.

Toybelen Ortaokulunda görevli kadın öğretmen S.Ç'ye 22 Şubat'ta, otomobiliyle okulun bahçesine geldiği sırada pompalı tüfekle ateş açıldı. S.Ç, aracın isabet aldığı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, çevredeki 30 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek, şüphelileri ve kaçtıkları aracı belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, M.A. ve E.K'yi ikametlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "silahlı tehdit", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli M.A'nın ikametinde arama yapan ekipler, bez çanta içerisinde siyah poşette, üzerinde kamyonlarda kullanılan yağ filtresinin üst kısmında somunla kaynak yapılmış susturucu ve alev gizleyen olarak kullanılan düzenek bulunan tüfeği ele geçirdi.

Saldırıda kullanıldığı belirlenen tüfek, Samsun Adalet Sarayındaki adli emanete konuldu.

Suçu birbirlerine attılar

M.A, savcılıktaki ifadesinde, silahlı saldırıyı düzenledikleri okulun önüne geldiklerinde, av tüfeğini arkadaşı E.K'nin bagajdan aldığında gördüğünü, silahın ucunda sarı renkli düzeneğin takılı olduğunu söyledi.

Araca E.K'nin 4 el ateş ettiğini öne süren M.A, "Aracı ben kullanıyordum. E.K. bana 'bas bas' diyerek gitmemi söyledi. Ben de hemen oradan hızlı bir şekilde uzaklaştım. Tekrar geldiğimiz istikameti takip ederek olay yerinden uzaklaştım." ifadelerini kullandı.

E.K. ise tüfeğin M.A'ya ait olduğunu iddia ederek, "Sarı renkli filtre de M.A'ya aittir. Tüfeğin ucuna taktığı sarı şey alev gizleyendir. Bu tüfekle daha önceden birçok kez atış yapmıştım. M.A'nın ifadesinde neden ateşi benim ettiğimi söylediğini bilemiyorum. Sanırım kendisini kurtarmak için böyle söyledi." şeklinde ifade verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:32 Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel
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