Son Dakika Haberleri: Saldırıda Yaralanan AK Parti Belediye Başkan Adayı Taburcu Edildi

Saldırıda Yaralanan AK Parti Belediye Başkan Adayı Taburcu Edildi

2 saat önce

Adana'da, dün akşam bıçaklı saldırıya uğrayan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Saldırıda Yaralanan AK Parti Belediye Başkan Adayı Taburcu Edildi, System.String[]
Adana'da, dün akşam bıçaklı saldırıya uğrayan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı da olan Fikret Yeni'nin dün partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantı sırasında yanına gelen M.A. tarafından bıçaklanmasının ardından kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Yeni'yi hastaneden ayrılırken partililer ve yakınları karşıladı.

Bu arada, saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı arama çalışmaları da sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:51 Kaynak: AA

Adana, Seyhan, Güncel
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