Saldırıda Yaralanan AK Parti Belediye Başkan Adayı Taburcu Edildi
2 saat önce
Adana'da, dün akşam bıçaklı saldırıya uğrayan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Adana
'da, dün akşam bıçaklı saldırıya uğrayan AK Parti'nin Seyhan
Belediye Başkan adayı Fikret Yeni, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı da olan Fikret Yeni'nin dün partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantı sırasında yanına gelen M.A. tarafından bıçaklanmasının ardından kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.
Yeni'yi hastaneden ayrılırken partililer ve yakınları karşıladı.
Bu arada, saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı arama çalışmaları da sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:51 Kaynak: AA
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