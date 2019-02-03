Son Dakika Haberleri: Saldırıda Yaralanan Yemen Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vefat Etti

Saldırıda Yaralanan Yemen Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vefat Etti

1 saat önce

Yemen'de, Husiler tarafından geçen ay ülkenin güneyinde yer alan Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırıda yaralanan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih ez-Zindani, hayatını kaybetti.

Saldırıda Yaralanan Yemen Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vefat Etti, System.String[]
Yemen'de, Husiler tarafından geçen ay ülkenin güneyinde yer alan Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırıda yaralanan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih ez-Zindani, hayatını kaybetti.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ocak ayında El-Aned Askeri Üssü'ndeki geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda yaralanan Zindani, tedavi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yaşamını yitirdi.

Askeri üsse düzenlenen saldırıda kafasından ağır yaralanan Zindani, tedavi için Abu Dabi'ye nakledilmişti.

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Zindani'nin selefi eski Yemen Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ahmed Seyf el-Yafii de Şubat 2017'de Taiz kentinin Muha ilçesinde Husiler ile girilen çatışmada hayatını kaybetmişti.

Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'in Lahic bölgesindeki karargahı olarak bilinen El-Aned Askeri Üssü'ne, 10 Ocak'ta, askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenlemişti. Saldırıda 4 asker ölmüş, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah en-Nahi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih ez-Zindani, Lahic Valisi Ahmed et-Turki ve Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Salih Tamah'ın da aralarında bulunduğu 10'dan fazla kişi de yaralanmıştı. Askeri İstihbarat Başkanı Tamah, saldırıdan üç gün sonra tedavi gördüğü Aden'de hayatını kaybetmişti. Saldırının sorumluluğunu Husiler üstlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:22 Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Dünya
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