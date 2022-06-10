Saldırılardan kaçan Mariupol sakinleri - Son Dakika
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Saldırılardan kaçan Mariupol sakinleri

10.06.2022 12:39

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kurulan Mariupol Yardım Merkezi'nde Mariupol'den kaçıp gelen savaş mağduru sivillere psikolojik ve maddi destek veriliyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kurulan Mariupol Yardım Merkezi'nde Mariupol'den kaçıp gelen savaş mağduru sivillere psikolojik ve maddi destek veriliyor.

Kiev'deki merkeze her gün 300 civarında savaş mağduru sivil başvuruda bulunuyor. Bu mağdurlardan biri olan Olena, Rus güçlerince evlerinin bombalandığını ve çatılarının çöktüğünü, saldırıda yaralanan babasının gözlerinin önünde öldüğünü söyledi. Olena, saldırı esnasında sığındıkları banyoda küçük kızı ve oğlunun da kafalarına gelen eşya parçaları nedeniyle yaralandığını ve yaşadıkları büyük korkudan dolayı çığlık çığlığa kaldıklarını belirtti. Saldırının ardından banyonun dışına çıkmayı başardıklarını ifade eden Olena, evin çöken bölümünde babasını yerde yatarken gördüğünü ve sırtındaki ağır yaradan dolayı babasının hareket edemediğini kaydetti. Mariupol sakini Olena, ağır yaralı haldeki babasını evin sağlam kalan kısmına taşıdığını ama sekiz gün boyunca tıbbi yardım alamadıkları için onu kan kaybından kaybettiklerini söyledi.

Bir diğer Maripol sakini Yola da, Rus güçlerinin saldırılarından kaçmak için oğluyla 16 Mart'ta yola çıktıklarını ve dört gün sonra Kiev'e ulaşmayı başardıklarını anlattı. Psikolojik sorunlar yaşadıklarını sözlerine ekleyen Yola, gök gürültüsünü bile bomba zanneden oğlunun kaldıkları evin köşesine sığınarak kendince bombalardan korunmaya çalıştığını söyledi.

Kiev'deki Mariupol Yardım Merkezi'nden sorumlu Euro Salaf Kadyshov, Ukrayna'da buna benzer dört yardım merkezinin bulunduğunu söyledi. Bu merkezlere her gün 250-400 arasında savaş mağduru sivilin başvuruda bulunduğunu anlatan Kadyshov, gelenlerin büyük kısmını üniversite yurtlarına yerleştirdiklerini ifade etti.

Saldırılardan kaçan Mariupol sakinleri
Saldırılardan kaçan Mariupol sakinleri
Saldırılardan kaçan Mariupol sakinleri
Saldırılardan kaçan Mariupol sakinleri

YORUMLAR
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Ukrayna savaşı: Mariupol'da teslim olan yüzlerce Ukrayna askeri Rusya'ya gönderildi, savaşın yeni odağı Severodonetsk Ukrayna savaşı: Mariupol'da teslim olan yüzlerce Ukrayna askeri Rusya'ya gönderildi, savaşın yeni odağı Severodonetsk Rusya Savunma Bakanı Şoygu: 'Berdyansk ve Mariupol limanları tahıl sevkiyatına hazır' Rusya Savunma Bakanı Şoygu: 'Berdyansk ve Mariupol limanları tahıl sevkiyatına hazır'
Kaynak: AA

Mariupol, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saldırılardan kaçan Mariupol sakinleri - Son Dakika

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