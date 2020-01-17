Saldırılardan kaçan Suriyeliler boş arazilere çadır kuruyor - Son Dakika

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı gruplar, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlattı. Saldırı altındaki bölgelerden çok sayıda sivil, Türkiye sınır hattına yakın güvenli bölgelere yöneldi.

Rusya destekli Esad rejiminin son günlerde İdlib'in Güneydoğusuna ve Halep'e saldırılarını arttırması nedeniyle evlerini terk eden Suriyeliler boş arazilere gelerek burada kendi imkanları ile çadır kurdu.

Rejim saldırılarından kaçarak, daha önceden göç ederek boş arazilere çadır kuran akrabalarının yanlarına yerleşen Suriyelilere Türk Kızılay'ı yardım eli uzattı. Kızılay ekipleri yeni gelenlere çadır desteği ve erzak yardımında bulundu.

(Adnan Kulak - Adem Karagöz - Mehmet Bayrak/İHA)