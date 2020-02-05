Saldırılardan kaçanların kamyon kasasında umuda yolculuğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saldırılardan kaçanların kamyon kasasında umuda yolculuğu - Son Dakika

Saldırılardan kaçanların kamyon kasasında umuda yolculuğu

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinden rejimin yoğun saldırıları nedeniyle can güvenlikleri endişesiyle zorlu kış şartları altında konvoylar halinde Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısı her geçen gün artıyor.

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SURİYE'nin İdlib kentinden rejimin yoğun saldırıları nedeniyle can güvenlikleri endişesiyle zorlu kış şartları altında konvoylar halinde Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısı her geçen gün artıyor. Bombardımanlardan kaçan bölge halkının kamyon ve kamyonet kasalarında eşyaların arasındaki yolculuğu objektiflere yansıdı.

İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, Esad rejiminin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı. Esad karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib'te ateşkes kararına rağmen Rusya ve rejim güçlerinin bombardımanı devam ediyor. Saldırılardan dolayı canlarını kurtarmak için araçlarla eşyalarını yanlarına alanlar, güvenli bölgelere akın akın göç ediyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneydoğusundaki Maaret El Numan ve Serakip ilçelerine savaş uçaklarıyla yapılan bombardıman nedeniyle her gün onlarca sivil hayatını kaybediyor. Uzun konvoyların ve insan yoğunluğunun yaşandığı silah seslerinin yükseldiği coğrafyada, halk güvenli bölgelere göç etmek için uzun araç konvoyları oluşturuyor.

EŞYALARIN ARASINDA YOLCULUK

Göç sırasında yanlarına aldıklarıyla evlerinden uzaklaşan Suriyeliler, kamyonlar ve kamyonetlerin kasalarında eşyaların arasında yolculuk yapıyor. Türkiye, Suriyeli göçmenlere güvenli bölgede ve sınıra yakın kentlerde desteklerini sürdürüyor. Bir taraftan toplanan yardımlar bölge halkına ulaştırılırken, diğer yandan ise yardım kuruluşları savaştan kaçan ailelerin yardım çığlıklarına koşuyor.


Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:24 Kaynak: DHA
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