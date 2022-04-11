Saldırıların Ortasında Kalan Buçalılar Hala Tedirgin - Son Dakika
Üye Girişi

Saldırıların Ortasında Kalan Buçalılar Hala Tedirgin

11.04.2022 09:46

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın Buça kentinde çok sayıda sivil saldırıların hedefi oldu.

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın Buça kentinde çok sayıda sivil saldırıların hedefi oldu. Saldırılara tanık olanlar hala tedirginlik içinde. Buça'daki yıkım ve kıyımı yansıtan görüntüler tüm dünyada yankı uyandırdı. Rus yetkililer, görüntülerin "sahte" olduğu iddiasında. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Buça'da yaşananların "soykırım" olduğunu ileri sürerek sorumluların yargılanması için uluslararası topluma çağrı yaptı

YORUMLAR
500
Mariupol'de İnsani Yardım Kuyruğu Mariupol'de İnsani Yardım Kuyruğu Evsiz Kalan Çernihiv Sakinleri Evsiz Kalan Çernihiv Sakinleri

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Saldırıların Ortasında Kalan Buçalılar Hala Tedirgin - Son Dakika


Son Dakika
09:40 Putin'in akıl hocasından dikkat çeken iddia: Yaşananlar bir senaryo, tren garını vurup İstanbul'da alınan olumlu mesafeyi sıfırladılar
09:36 Hamile kadın, balayında otel odasından düşerek hayatını kaybetti! Kocası cinayetten tutuklandı
09:36 Sezonun en yüksek hasılatı elde edildi! Fenerbahçe kasasını doldurdu
09:33 Adı Sevgi dizisinde neler oldu? Zeynep yarışmaya katılabildi mi?
09:26 Bitlis'te düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs yoldan çıktı: 4 ölü, 25 yaralı
09:25 Beckham'ın oğlu, dün evlendiği Nicole Anne Peltz'in soyadını aldı
09:23 Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Yıldırım'ın gizli belgeleri arasındaki önemli detay ne?
09:23 Elon Musk, Twitter'ın yönetim kuruluna katılmama kararı aldı
09:15 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin'in aldığı iki önemli karar ne?
09:03 Şangay açlıkla mücadele ediyor: Korona nedeniyle evlere kapatılan insanların attığı çığlıklar şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 09:58:13. #1.11#
SON DAKİKA: Saldırıların Ortasında Kalan Buçalılar Hala Tedirgin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement