Saldırıların Ortasında Kalan Buçalılar Hala Tedirgin - Son Dakika
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Saldırıların Ortasında Kalan Buçalılar Hala Tedirgin

11.04.2022 16:43

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın Buça kentinde çok sayıda sivil saldırıların hedefi oldu.

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın Buça kentinde çok sayıda sivil saldırıların hedefi oldu. Saldırılara tanık olanlar hala tedirginlik içinde. Buça'daki yıkım ve kıyımı yansıtan görüntüler tüm dünyada yankı uyandırdı. Rus yetkililer, görüntülerin "sahte" olduğu iddiasında. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Buça'da yaşananların "soykırım" olduğunu ileri sürerek sorumluların yargılanması için uluslararası topluma çağrı yaptı

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Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Saldırıların Ortasında Kalan Buçalılar Hala Tedirgin - Son Dakika


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