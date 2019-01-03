Son Dakika Haberleri: Saldırının Hemen Ardından Yaşananlar Amatör Kamerada

Saldırının Hemen Ardından Yaşananlar Amatör Kamerada

8 dakika önce

Üniversitede dehşet; Hukuk öğrencisi, araştırma görevlisini öldürdü (5)SALDIRININ HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADAÇankaya Üniversitesi'nde dün akşam saatlerinde akademisyen Ceren Damar Şenel, öğrencisi tarafından öldürüldü.

Üniversitede dehşet; Hukuk öğrencisi, araştırma görevlisini öldürdü (5)

SALDIRININ HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA

Çankaya Üniversitesi'nde dün akşam saatlerinde akademisyen Ceren Damar Şenel, öğrencisi tarafından öldürüldü. Saldırı sonrası yaşananlar ise amatör kamera tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde saldırı sonrası akademisyene yapılan ilk müdahale görülüyor. Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Akademisyen Şenel, bugün düzenlenecek törenin ardından Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:11 Kaynak: DHA

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