"Saldırının siyasi nedenlerden dolayı olduğunu düşünmüyoruz" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Saldırının siyasi nedenlerden dolayı olduğunu düşünmüyoruz' - Son Dakika

"Saldırının siyasi nedenlerden dolayı olduğunu düşünmüyoruz"

7 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde, uğradığı silahlı sonucu ağır yaralanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'nun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, uğradığı silahlı sonucu ağır yaralanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'nun durumunun iyiye gittiği öğrenildi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise saldırıyla ilgili, "Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bilmiyoruz ancak saldırının siyasi nedenlerden dolayı olduğunu düşünmüyoruz" dedi.


Olay, saat 10.00 sıralarında Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli bir şahıs, 35 AHN 123 plakalı aracıyla seyir halinde olan MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'na ateş etmiş, saldırıda MHP'li başkan ağır yaralanmıştı. Vücuduna mermi isabet eden Taşoku, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Sağlık durumu iyiye gidiyor


Uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan MHP'li Taşoku, hemen ameliyata alındı. Taşoku'nun durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin açıklama yaptı.


Şahin, "Başkanımız kısa bir süre önce ameliyattan çıkarak yoğun bakıma alındı. Doktorlardan yapılan açıklamaya göre sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrendik. Kendisi inşallah kısa süre sonra sağlığına kavuşacaktır. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bilmiyoruz ancak saldırının siyasi nedenlerden dolayı olduğunu düşünmüyoruz" sözlerine yer verdi.


Öte yandan, MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'nu silahla vurarak kayıplara karışan şüpheli için polis ekipleri yakalama çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

İzmir, Buca, Urla, MHP, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı
MHP'den ihraç edilen vekil, Ali Babacan'ın partisine katılacak İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

Son Dakika Haberleri
22:39 Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum - Son Dakika Haber
22:25 Erkek mahkumla 1200'den fazla kez ilişkiye giren gardiyan tutuklandı - Son Dakika Haber
22:23 Tokat'ta fırtına ağaçları kökünden söktü - Son Dakika Haber
22:20 Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün iddiaları hakkında açıklama: 'Bir okul yap' denilmiş, onu da yapmamış - Son Dakika Haber
22:20 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'de barıştan Libya'da mutabakattan geri adım atılmayacak" - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 22:43:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Saldırının siyasi nedenlerden dolayı olduğunu düşünmüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]